மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்கோட்டை அருகே ஏரியில் எல்லை அமைப்பதில் இரு கிராம மக்களிடையே தகராறு துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டு சமரசம் + "||" + Near Uthukkottai The dispute between the two villagers

ஊத்துக்கோட்டை அருகே ஏரியில் எல்லை அமைப்பதில் இரு கிராம மக்களிடையே தகராறு துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டு சமரசம்