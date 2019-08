மாவட்ட செய்திகள்

அரசு வழங்கும் மானியத்தை விவசாயிகள் சரியான முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் அமைச்சர் காமராஜ் பேச்சு + "||" + Farmers should make proper use of the subsidy provided by the government, Minister Kamaraj said

அரசு வழங்கும் மானியத்தை விவசாயிகள் சரியான முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் அமைச்சர் காமராஜ் பேச்சு