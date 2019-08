மாவட்ட செய்திகள்

புகைப்படம், ‘வீடியோ’ எடுத்து அனுப்பலாம்: போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் குறித்து புகார் தெரிவிக்க ‘செயலி’ + "||" + Photo and video can be sent Regarding traffic violations Processor to report

புகைப்படம், ‘வீடியோ’ எடுத்து அனுப்பலாம்: போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் குறித்து புகார் தெரிவிக்க ‘செயலி’