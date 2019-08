மாவட்ட செய்திகள்

கொடிசியாவில் அறிவியல் கண்காட்சி: விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் இந்தியா முன்னோடியாக திகழ்கிறது + "||" + In koticiya Science Fair: India is a pioneer in space exploration

கொடிசியாவில் அறிவியல் கண்காட்சி: விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் இந்தியா முன்னோடியாக திகழ்கிறது