மாவட்ட செய்திகள்

கேரள சிறையில் இருந்து பாதுகாப்பாக அழைத்து வரப்பட்டார் மாவோயிஸ்டு டேனிஸ், ஊட்டி கோர்ட்டில் ஆஜர் + "||" + From Kerala Prison Was brought safely Maoist Dennis, Azhar at Ooty Court

கேரள சிறையில் இருந்து பாதுகாப்பாக அழைத்து வரப்பட்டார் மாவோயிஸ்டு டேனிஸ், ஊட்டி கோர்ட்டில் ஆஜர்