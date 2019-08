மாவட்ட செய்திகள்

மயிலம் அருகே, டேங்கர் லாரிகளில் ஆயில்-டீசல் திருடிய 5 பேர் கைது - உடந்தையாக இருந்த லாரி டிரைவரும் சிக்கினார் + "||" + Near mailam, Five arrested for stealing oil and diesel in tanker trucks

மயிலம் அருகே, டேங்கர் லாரிகளில் ஆயில்-டீசல் திருடிய 5 பேர் கைது - உடந்தையாக இருந்த லாரி டிரைவரும் சிக்கினார்