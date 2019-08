மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீரங்கத்தில் 40 பயனாளிகளுக்கு உதவித்தொகைக்கான ஆணை அமைச்சர்கள் வழங்கினர் + "||" + Ministers issued a stipend for the benefit of 40 beneficiaries in Srirangam

ஸ்ரீரங்கத்தில் 40 பயனாளிகளுக்கு உதவித்தொகைக்கான ஆணை அமைச்சர்கள் வழங்கினர்