மாவட்ட செய்திகள்

நிலத்தடி நீர் உயருவதற்கு மழைநீரை சேமிக்க வேண்டும்; மனுநீதி நாள் முகாமில் கலெக்டர் பேச்சு + "||" + Rainwater must be stored for groundwater to rise At the Justice Day Camp Collector's talk

நிலத்தடி நீர் உயருவதற்கு மழைநீரை சேமிக்க வேண்டும்; மனுநீதி நாள் முகாமில் கலெக்டர் பேச்சு