மாவட்ட செய்திகள்

“மாஜிஸ்திரேட்டு உத்தரவை புழல் சிறை கண்காணிப்பாளர் தவறாக புரிந்துள்ளார்” மீண்டும் கைது செய்யாதது ஏன்? என மதுரை ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + 2 The case concerning the release of Sri Lankan youths

“மாஜிஸ்திரேட்டு உத்தரவை புழல் சிறை கண்காணிப்பாளர் தவறாக புரிந்துள்ளார்” மீண்டும் கைது செய்யாதது ஏன்? என மதுரை ஐகோர்ட்டு கேள்வி