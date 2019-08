மாவட்ட செய்திகள்

விநாயகர் சிலைகளை வாய்க்கால்களில் கரைக்கக்கூடாது - கலெக்டர் சி.கதிரவன் வேண்டுகோள் + "||" + Collector C Kathiravan urges not to break the statues of Lord Ganesha

விநாயகர் சிலைகளை வாய்க்கால்களில் கரைக்கக்கூடாது - கலெக்டர் சி.கதிரவன் வேண்டுகோள்