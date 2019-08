மாவட்ட செய்திகள்

கிராமங்களில் கட்டி கொடுக்கப்பட்டுள்ள கழிவறைகளை பயன்படுத்துவது குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு - மந்திரி ஈசுவரப்பா பேட்டி + "||" + Regarding the use of toilets Awareness among people Interview with Minister Isuvarappa

கிராமங்களில் கட்டி கொடுக்கப்பட்டுள்ள கழிவறைகளை பயன்படுத்துவது குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு - மந்திரி ஈசுவரப்பா பேட்டி