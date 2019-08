மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்குடி அருகே, அதிசயமாக வளர்ந்த கற்றாழை பூவை வெட்டி சாய்த்த மர்ம நபர்கள் + "||" + Near Karaikudi, Amazingly grown cactus flower Mysterious people who cut it

காரைக்குடி அருகே, அதிசயமாக வளர்ந்த கற்றாழை பூவை வெட்டி சாய்த்த மர்ம நபர்கள்