மாவட்ட செய்திகள்

அமைச்சரவையின் முடிவினை செயல்படுத்த முட்டுக்கட்டையை தகர்த்தெறிய வேண்டிய பொறுப்பு உள்ளது - நாராயணசாமி விளக்கம் + "||" + Cabinet of the To enable the decision Description of Narayanaswamy

அமைச்சரவையின் முடிவினை செயல்படுத்த முட்டுக்கட்டையை தகர்த்தெறிய வேண்டிய பொறுப்பு உள்ளது - நாராயணசாமி விளக்கம்