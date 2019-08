மாவட்ட செய்திகள்

நாகை அரசு மருத்துவமனையில் செவிலியர் பயிற்சி கூடம் கட்டும் பணி - கலெக்டர் சுரேஷ்குமார் ஆய்வு + "||" + At Nagai Government Hospital Nurse Training Room The task of building Collector Sureshkumar study

நாகை அரசு மருத்துவமனையில் செவிலியர் பயிற்சி கூடம் கட்டும் பணி - கலெக்டர் சுரேஷ்குமார் ஆய்வு