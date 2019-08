மாவட்ட செய்திகள்

நினைவு தினத்தையொட்டி ஜி.கே.மூப்பனார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை + "||" + On Memorial Day To the statue of GK Muppanar In honor of wearing a garland

