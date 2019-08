மாவட்ட செய்திகள்

அதிகாரத்தை யாரும் துஷ்பிரயோகம் செய்யக்கூடாது ப.சிதம்பரத்துக்கும், டி.கே.சிவக்குமாருக்கும் நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் சித்தராமையா பேட்டி + "||" + For P Chidambaram, DK For Sivakumar There must be justification Interview with Siddaramaiah

அதிகாரத்தை யாரும் துஷ்பிரயோகம் செய்யக்கூடாது ப.சிதம்பரத்துக்கும், டி.கே.சிவக்குமாருக்கும் நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் சித்தராமையா பேட்டி