மாவட்ட செய்திகள்

மணல் லாரிகளை பிடித்தேன் என்று எம்.பி. கூறுகிறார்: நாமக்கல் மாவட்டத்தில் எந்தவித சட்டவிரோத செயலும் நடைபெறவில்லை + "||" + MP said he liked sand trucks. Says There is no illegal activity in Namakkal district Minister Thangamani Interview

மணல் லாரிகளை பிடித்தேன் என்று எம்.பி. கூறுகிறார்: நாமக்கல் மாவட்டத்தில் எந்தவித சட்டவிரோத செயலும் நடைபெறவில்லை