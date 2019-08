மாவட்ட செய்திகள்

ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்திருந்தால் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்று இருப்பேன் - புதுக்கோட்டையில் கருணாஸ் எம்.எல்.ஏ. பேட்டி + "||" + If Jayalalithaa were alive, I would be in the Cabinet - Karunas MLA Interview

ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்திருந்தால் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்று இருப்பேன் - புதுக்கோட்டையில் கருணாஸ் எம்.எல்.ஏ. பேட்டி