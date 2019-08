மாவட்ட செய்திகள்

பரமக்குடி அருகே பார்த்திபனூரில் 2 கடைகளின் பூட்டுகளை உடைத்து தங்கம், வெள்ளி நகைகள் கொள்ளை + "||" + Gold and silver jewelery looted from shops near Paramakudi

பரமக்குடி அருகே பார்த்திபனூரில் 2 கடைகளின் பூட்டுகளை உடைத்து தங்கம், வெள்ளி நகைகள் கொள்ளை