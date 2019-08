மாவட்ட செய்திகள்

சிறப்பு மக்கள் குறைதீர்வு திட்ட முகாமில் 2,127 அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு செல்போன்கள் - அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் வழங்கினார் + "||" + At the Special People Grievance Redressal Camp 2,127 cell phones for Anganwadi workers Presented by Minister Sevur Ramachandran

