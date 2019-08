மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில், 2 நாட்களில் ‘ஹெல்மெட்’ அணியாமல் சென்ற 2,300 பேர் மீது வழக்கு - போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை + "||" + In Salem, 2,300 people sued for not wearing a helmet in two days Police Action

சேலத்தில், 2 நாட்களில் ‘ஹெல்மெட்’ அணியாமல் சென்ற 2,300 பேர் மீது வழக்கு - போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை