மாவட்ட செய்திகள்

கன்னிவாடி அருகே, வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் - 2 வாலிபர்கள் மீது வழக்கு + "||" + Near Kanniwadi Confiscation of Tobacco Products at Home 2 youngesters the plaintiffs

கன்னிவாடி அருகே, வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் - 2 வாலிபர்கள் மீது வழக்கு