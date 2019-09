மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும், குரூப்-4 தேர்வை 29 ஆயிரத்து 856 பேர் எழுதினர் + "||" + Across the district, The Group-4 Examination was written by 29 thousand 856 people

மாவட்டம் முழுவதும், குரூப்-4 தேர்வை 29 ஆயிரத்து 856 பேர் எழுதினர்