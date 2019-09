மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில், ரெயில்வே மேம்பாலத்தில் இருந்து 50 அடி பள்ளத்தில் விழுந்த தொழிலாளி படுகாயம்; மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றபோது விபரீதம் + "||" + In Tirupur, a worker fell into a 50-foot ditch from the railway overpass

திருப்பூரில், ரெயில்வே மேம்பாலத்தில் இருந்து 50 அடி பள்ளத்தில் விழுந்த தொழிலாளி படுகாயம்; மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றபோது விபரீதம்