வாசுதேவநல்லூர் அருகே நெற்கட்டும்செவலில் பூலித்தேவன் சிலைக்கு பல்வேறு அமைப்பினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை