மாவட்ட செய்திகள்

மும்பை-கோவா நெடுஞ்சாலையில், அரசு பஸ்சில் திடீர் தீ; 55 பயணிகள் உயிர் தப்பினர் + "||" + On the Mumbai-Goa highway, Sudden fire on government bus- 55 passengers survived

மும்பை-கோவா நெடுஞ்சாலையில், அரசு பஸ்சில் திடீர் தீ; 55 பயணிகள் உயிர் தப்பினர்