மாவட்ட செய்திகள்

விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி சேலத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு - 1,500 சிலைகள் வைக்க அனுமதி + "||" + By Ganesha Chaturthi Heavy police security in Salem Permission to place 1,500 statues

விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி சேலத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு - 1,500 சிலைகள் வைக்க அனுமதி