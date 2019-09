மாவட்ட செய்திகள்

மீஞ்சூர் அருகே விவசாயியை வழிமறித்து அரிவாள் வெட்டு - தப்பி ஓடிய கும்பலுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Near Meenjur Cut the sickle to the farmer

மீஞ்சூர் அருகே விவசாயியை வழிமறித்து அரிவாள் வெட்டு - தப்பி ஓடிய கும்பலுக்கு வலைவீச்சு