மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கையில் அனுமதியின்றி வைத்த விநாயகர் சிலையை அகற்ற முயன்றதால் போலீசார்- பா.ஜ.க.வினர் மோதல் - சப்-இன்ஸ்பெக்டர் இடமாற்றம் + "||" + at Sivagangai Police-BJP clash over attempt to remove Ganesh statue Sub-Inspector transferred

சிவகங்கையில் அனுமதியின்றி வைத்த விநாயகர் சிலையை அகற்ற முயன்றதால் போலீசார்- பா.ஜ.க.வினர் மோதல் - சப்-இன்ஸ்பெக்டர் இடமாற்றம்