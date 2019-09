மாவட்ட செய்திகள்

சபாநாயகர் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்: ரங்கசாமியின் கடிதம் முறையாக இல்லாததால் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது - எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு + "||" + No-confidence motion on Speaker: Rangasamy's letter sent back for lack of due process - Opposition parties walk away

சபாநாயகர் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்: ரங்கசாமியின் கடிதம் முறையாக இல்லாததால் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது - எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு