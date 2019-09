மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில் தொழிலாளியை கத்தியால் குத்தி பணம் பறித்த 3 பேர் கைது; கீழே விழுந்ததில் கை, கால்கள் முறிந்தது + "||" + Worker stabbed and the money was seized in Tirupur 3 arrested

திருப்பூரில் தொழிலாளியை கத்தியால் குத்தி பணம் பறித்த 3 பேர் கைது; கீழே விழுந்ததில் கை, கால்கள் முறிந்தது