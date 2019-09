மாவட்ட செய்திகள்

மார்த்தாண்டம் அருகே விபத்து, 7 மாதங்கள் ‘கோமா’வில் இருந்த சப்-இன்ஸ்பெக்டர் சாவு + "||" + Accident near Marthandam, Sub-Inspector dies in Komaha for 7 months

மார்த்தாண்டம் அருகே விபத்து, 7 மாதங்கள் ‘கோமா’வில் இருந்த சப்-இன்ஸ்பெக்டர் சாவு