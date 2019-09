மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர், விவரங்களை திருத்தம் செய்ய புதிய செயலி - கலெக்டர் தகவல் + "||" + Name on the voter list New processor for details editing Collector Information

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர், விவரங்களை திருத்தம் செய்ய புதிய செயலி - கலெக்டர் தகவல்