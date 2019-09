மாவட்ட செய்திகள்

காட்டுமன்னார்கோவிலில், ஓடும் பஸ்சில் தலைமை ஆசிரியையிடம் ரூ.50 ஆயிரம், செல்போன் அபேஸ் + "||" + To the headmaster on a running bus Rs.50 Thousand, Cell Phone Abase

காட்டுமன்னார்கோவிலில், ஓடும் பஸ்சில் தலைமை ஆசிரியையிடம் ரூ.50 ஆயிரம், செல்போன் அபேஸ்