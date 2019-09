மாவட்ட செய்திகள்

உச்சிப்புளி அருகே மின்சாரம் தாக்கி மாணவன் சாவு, உடலை வாங்க மறுத்த உறவினர்களுடன் கலெக்டர் பேச்சுவார்த்தை + "||" + Near uccippuli, The student dies of electrocution

உச்சிப்புளி அருகே மின்சாரம் தாக்கி மாணவன் சாவு, உடலை வாங்க மறுத்த உறவினர்களுடன் கலெக்டர் பேச்சுவார்த்தை