மாவட்ட செய்திகள்

கூடுதலாக ஆசிரியர்கள் நியமிக்கக்கோரி ஊராட்சி பள்ளி முன் பெற்றோர்கள், மாணவர்கள் காத்திருப்பு போராட்டம் + "||" + In addition teachers are required in front of the school Students, Parents standby struggle

கூடுதலாக ஆசிரியர்கள் நியமிக்கக்கோரி ஊராட்சி பள்ளி முன் பெற்றோர்கள், மாணவர்கள் காத்திருப்பு போராட்டம்