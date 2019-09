மாவட்ட செய்திகள்

திருத்துறைப்பூண்டியில், குடிநீர் வழங்கக்கோரி காலி குடங்களுடன் பெண்கள் சாலை மறியல் + "||" + In Thiruduraipundi, Drinking water grant with empty pots The road for girls Stir

திருத்துறைப்பூண்டியில், குடிநீர் வழங்கக்கோரி காலி குடங்களுடன் பெண்கள் சாலை மறியல்