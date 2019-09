மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்தங்குடி அருகே புள்ளம்பாடி வாய்க்காலில் தற்காலிக பாலம் அகற்றம் + "||" + Dismantling of temporary bridge at Dumkampady drainage near Ulundangudi

உளுந்தங்குடி அருகே புள்ளம்பாடி வாய்க்காலில் தற்காலிக பாலம் அகற்றம்