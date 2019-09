மாவட்ட செய்திகள்

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளிக்கு கூடுதல் ஆசிரியர்களை நியமிக்க கோரி மாணவர்கள் வகுப்பு புறக்கணிப்பு + "||" + Extra to Panchayat Union Elementary School Demanding the appointment of teachers Students class Boycott

ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளிக்கு கூடுதல் ஆசிரியர்களை நியமிக்க கோரி மாணவர்கள் வகுப்பு புறக்கணிப்பு