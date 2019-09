மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி அருகே, கார் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு ரூ.16 லட்சம் நிதியுதவி + "||" + Near Pollachi, Family of victims of a car accident Funding of Rs.16 lakhs

பொள்ளாச்சி அருகே, கார் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு ரூ.16 லட்சம் நிதியுதவி