மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரம் அருகே கடல் அரிப்பு; ராட்சத அலையில் இழுத்து செல்லப்பட்ட படகுகள் தூண்டில் வளைவு அமைக்க மீனவர்கள் கோரிக்கை + "||" + Sea erosion near Mamallapuram In the giant wave Towed boats

மாமல்லபுரம் அருகே கடல் அரிப்பு; ராட்சத அலையில் இழுத்து செல்லப்பட்ட படகுகள் தூண்டில் வளைவு அமைக்க மீனவர்கள் கோரிக்கை