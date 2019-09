மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் புதிய பஸ் நிலையங்கள் கட்டும் பணி: தஞ்சையில், தற்காலிக பஸ் நிலையம் இன்று முதல் செயல்படுகிறது + "||" + In the Smart City Project Construction of new bus stations In Tanjore, the temporary bus station operates from today

