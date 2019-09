மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் பெண் குழந்தைகளின் பிறப்பு விகிதம் அதிகரிப்பு - கலெக்டருக்கு அமைச்சர்கள் பாராட்டு + "||" + In the district An increase in the birth rate of female children Ministers to the Collector Appreciation

மாவட்டத்தில் பெண் குழந்தைகளின் பிறப்பு விகிதம் அதிகரிப்பு - கலெக்டருக்கு அமைச்சர்கள் பாராட்டு