மாவட்ட செய்திகள்

கடலில் மூழ்கிய 2 மீனவர்களின் உடல்கள் மீட்பு: ராமேசுவரத்தில் மீனவர்கள் போராட்டம் - கலெக்டர் பேச்சுவார்த்தை + "||" + Bodies of 2 fishermen drowned at sea rescue: Rameswaram The fishermen struggle

கடலில் மூழ்கிய 2 மீனவர்களின் உடல்கள் மீட்பு: ராமேசுவரத்தில் மீனவர்கள் போராட்டம் - கலெக்டர் பேச்சுவார்த்தை