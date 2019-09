மாவட்ட செய்திகள்

கெங்குவார்பட்டி அருகே பள்ளிக்கட்டிடம் இடிக்கப்பட்டதால் திறந்தவெளியில் பாடம் படிக்கும் மாணவர்கள் + "||" + Because the school was demolished Open the Students studying the lesson

