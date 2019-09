மாவட்ட செய்திகள்

முழுகொள்ளளவை எட்டியதை தொடர்ந்து கபினி அணையில் எடியூரப்பா சமர்ப்பண பூஜை + "||" + Yeddyurappa dedication pooja at the Kabini Dam following the full reaches

முழுகொள்ளளவை எட்டியதை தொடர்ந்து கபினி அணையில் எடியூரப்பா சமர்ப்பண பூஜை