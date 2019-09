மாவட்ட செய்திகள்

உரிய சிகிச்சை அளிக்காததால் வாலிபர் சாவு: தனியார் மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்ட உறவினர்கள் + "||" + Due to lack of appropriate treatment The death of the plaintiff: Relatives who besieged the private hospital

உரிய சிகிச்சை அளிக்காததால் வாலிபர் சாவு: தனியார் மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்ட உறவினர்கள்