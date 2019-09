மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் 20 போலி டாக்டர்கள் கைது - கலெக்டர் தலைமையில் நடந்த சோதனையில் அதிரடி + "||" + 20 fake doctors arrested overnight Action on the tests led by the Collector

வேலூர் மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் 20 போலி டாக்டர்கள் கைது - கலெக்டர் தலைமையில் நடந்த சோதனையில் அதிரடி