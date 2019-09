மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் நகராட்சி பகுதியில் 30-ந் தேதிக்குள் கட்டிடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டாயமாக அமைக்க வேண்டும் + "||" + In buildings by the 30th Rainwater harvesting is mandatory

