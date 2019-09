மாவட்ட செய்திகள்

ரெயில்வே திட்டங்கள்-பணிகள் குறித்து எம்.பி.க்கள் பங்கேற்ற ஆலோசனை கூட்டம் தெற்கு ரெயில்வே தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்தது + "||" + Railway projects With regard to tasks A consultative meeting attended by MPs

ரெயில்வே திட்டங்கள்-பணிகள் குறித்து எம்.பி.க்கள் பங்கேற்ற ஆலோசனை கூட்டம் தெற்கு ரெயில்வே தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்தது